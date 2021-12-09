Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maç sonucu!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde prestij maçına çıktı. Gruptan çıkma şansını yitiren Fenerbahçe, 6. hafta maçında sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler karşılaşmanın sonucu merak etti. Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maç sonucu! detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitiren Fenerbahçe, 6. hafta maçında sahasında Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, karşılaşmadan umduğunu bulamadı.Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maç sonucu!
FENERBAHÇE - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi defterini Eintracht Frankfurt maçıyla kapattı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçta Alman ekibiyle 1-1 berabere kalarak, grubunda 3. oldu.
FENERBAHÇE, KONFERANS LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK
Karşılaşmada Eintracht Frankfurt'un golünü 29. dakikada Sow attı. Sarı-lacivertli takıma dengeyi getiren sayıyı ise 42. dakikada Berisha kaydetti. Avrupa Ligi'ne veda eden temsilcimiz, play-off turundan Konferans Ligi'ne katılacak.
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