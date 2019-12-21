Fenerbahçe derbiye hazır

21.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:50

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.



Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA