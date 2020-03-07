Kadıköy'de şok! Maçta ikinci gol geldi
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 1-1 beraberlikle devam ediyor.
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 1-1 beraberlikle devam ediyor.
CANLI ANLATIM
46' İkinci yarı başladı.
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45' GOL! Denizlispor, Murawski'nin golüyle skora eşitliği getirdi.
44' Tolgay Arslan, 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.
43' PENALTI! Denizlispor, penaltı kazandı.
36' Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sarı kart gördü.
30' Fenerbahçe'de sakatlanan Max Kruse oyundan çıktı. Yerine giren isim Zajc.
21'GOL! Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti.
13' Denizlispor gole yaklaştı. Zeki'nin sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Bareow vuruşunu yaptı, kaleci Altay ayaklarıyla kurtardı.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Muriqi.
DENİZLİSPOR: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega, Estupinan.