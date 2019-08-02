Fenerbahçe, Deniz Türüç ile anlaşmaya vardı

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek adına transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kayserispor'un milli yıldızı Deniz Türüç ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin, ismi Galatasaray ile de anılan 26 yaşındaki yıldız futbolcu için kulübü Kayserispor'a 3.5 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.

KAYSERİSPOR'A KATKI SAĞLADI

Kayserispor Başkanı Erol Bedir de TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Deniz Türüç'ün Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını belirtti. 2015'te Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımından transfer olduğu Kayserispor'da 4 sezon geçiren Deniz Türüç, geçtiğimiz sezon toplam 29 maçta 3 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti.

TRANSFER NETİCELENDİRİLECEKTİR

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Kulübümüz, Deniz Türüç'ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.