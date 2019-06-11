Fenerbahçe'den yılın sürprizi: Mariano Diaz
Real Madrid'de yeteri kadar şans bulamayan Mariano Diaz'ın menajerlik şirketi gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe ile temas kurdu.
Tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birini geçirdikten sonra transfer şova başlayan Real Madrid; Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao ve Rodrygo için 255 milyon euro harcadı. İspanyol devinin forveti Jovic'le takviye etmesi sonrası Mariano gözden çıkartıldı. Dominikli oyuncunun menajerlik şirketinin, Fenerbahçe ile temas kurduğu kaydedildi.
Real Madrid, 2017-2018 sezonunda 8 milyon euroya Lyon'a sattığı Mariano'yu 2018-2019 sezonunda 21,5 milyon euroya geri almıştı. Mariano, bu sezon Real Madrid formasıyla La Liga'da çıktığı 13 maçta 3 gol attı.
ŞAMPİYONLUK İSTİYOR
Fanatik'te yer alan habere göre; Mariano için Espanyol da devrede. Ancak 25 yaşındaki forvetin hedefi, şampiyonluk yarışı verecek bir takımda oynamak. Bu nedenle menacerinin, golcü arayışındaki Sarı-Lacivertliler'e haber gönderdiği kaydedildi. Ersun Yanal ve Comolli, oyuncu gözleme ekibinden (scout) Mariano ile ilgili detaylı bir rapor istedi. Eğer bu rapor olumlu olursa, Fenerbahçe kiralık teklifiyle Real Madrid'in kapısını çalacak.
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FENER BUNU ALIRSA HARİKA OLUR AMA. . NERDE BUNLARDA İYİ TOPÇU ALACAK ZEKA. ULAN ŞU COMOLLİMİDİR, MOKOLOMİDİR HER NE HALTSA, ONUN YERİNE BEN GELSEM NE TOPÇULAR KAZANDIRIRIM TAKIMA VAR YA. . AMA BUNLAR NERDE ÇÖP, DOYMUŞ, KARI KIZ BAR EĞLENCE DÜŞKÜNÜ, KENDİNİ BİTİRMİŞ TOPÇU VARSA GİDER ONA DÜNYANIN PARASINI BAYILIRLAR.Cevap Yaz Yayından Kaldır