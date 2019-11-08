Fenerbahçe'den Visca'ya açık mesaj: Ocak ayında bu iş bitecek

08.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:38

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ilk hedefi Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca... Yönetimin, yaz transfer döneminin son iki gününde tüm mesaisini Visca için harcadığı ortaya çıktı. Hem Başakşehir ile hem de oyuncunun menajeriyle temas kuruldu. 29 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı.

PAZARLIKLAR ERKEN BAŞLAYACAK

Fanatik'in haberine göre; Başakşehir ile yürütülen pazarlıklar ise tıkandı. Bunun nedeni ise Başakşehir'in transfer döneminin bitmesine kısa süre kala Boşnak yıldızın yerini dolduramayacak olmasıydı. Görüşmeler sonuçsuz kaldı. Ancak Fenerbahçe, Edin Visca'dan vazgeçmiş değil. Boşnak oyuncuya, "Seni ocak ayında alacağız." mesajı gönderen yönetim, Başakşehir ile pazarlıklara bu kez erken başlayacak.