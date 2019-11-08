Fenerbahçe'den Visca'ya açık mesaj: Ocak ayında bu iş bitecek
Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna katamadığı Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Visca için Başakşehir ile pazarlıklara erken başlayacağı öğrenilen sarı lacivertli yönetimin, Bosnalı yıldıza da transferi ocak ayında bitireceklerini söyledi.
Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ilk hedefi Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca... Yönetimin, yaz transfer döneminin son iki gününde tüm mesaisini Visca için harcadığı ortaya çıktı. Hem Başakşehir ile hem de oyuncunun menajeriyle temas kuruldu. 29 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı.
PAZARLIKLAR ERKEN BAŞLAYACAK
Fanatik'in haberine göre; Başakşehir ile yürütülen pazarlıklar ise tıkandı. Bunun nedeni ise Başakşehir'in transfer döneminin bitmesine kısa süre kala Boşnak yıldızın yerini dolduramayacak olmasıydı. Görüşmeler sonuçsuz kaldı. Ancak Fenerbahçe, Edin Visca'dan vazgeçmiş değil. Boşnak oyuncuya, "Seni ocak ayında alacağız." mesajı gönderen yönetim, Başakşehir ile pazarlıklara bu kez erken başlayacak.