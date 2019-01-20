Fenerbahçe'den Teklif Aldığı İddia Edilen Mata, Manchester United'a İmza Atıyor
Fenerbahçe'den teklif aldığı iddia edilen ünlü futbolcu Juan Mata, İngiliz ekibi Manchester United'la sözleşmesini uzatmak için görüşüyor.
Fenerbahçe ile transferde ismi anılan Juan Mata için menajeri ve babası Juan Manuel Mata'dan açıklama geldi.
"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIK"
Beyaz Futbol'a konuşan Juan Manuel Mata, "Kesinlikle hiçbir Türk takımıyla görüşme yapmadık. Türkiye, Arabistan ve Çin'den herhangi bir teklif almadık. Öyle bir görüşme de yapmadık. Oğlum Mata, İngiltere'de kalmak istiyor. Ben de aynısını istiyorum. Şu an kesinlikle Çin veya Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyoruz. Hedefimiz Avrupa'da kalmak." dedi.
MANU İLE MASAYA OTURUYOR
2014'ten bu yana Manchester United forması giyen İspanyol oyuncun, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için İngiliz kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlerde de Ole Gunnar Solskjaer'in Mata'nın takımda kalması yönünde rapor verdiği belirtilmişti.
(Sporx)
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Takımda hala fazlalıklar var ve ihtiyaç olan yerlere hala transfer yapılmadı . Bu kadroyla küme düşülmese bile ecel terleri dökülerek kıl payı kümede kalınabilir. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe fiyasko. Brezilyanın futbolu geriye çekmek için Avrupalı futbolcuları ön plana çıkardılar. Gs uyanık takım sürekli kaliteli Brezilyalı futbolcu getiriyor. Fenerbahçe Alex ve zikoyu getirip Brezilyadan kaliteli geleceği olan futbolcu getireceklerdi alt yapı için ise mutlaka okullardaki beden eğitimi öğretmenleri ile irtibat kurulması lazım.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ulan ne kara haberi adam bulunmaz hint kumasimiCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Ali koç sıfır başarıCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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İngirtere lilerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır