Fenerbahçe'den Sürpriz İrfan Can Hamlesi
Fenerbahçe, bu sezon Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci ile ilgileniyor.
Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Kulübü, bu sezon şampiyonluğa oynayan Medipol Başakşehir'in yetenekli ismi İrfan Can'ın peşinde...
FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTİYOR
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe transfer harekatına erken başladı. Dün Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de oynamak istediği açıklamasını yapmasının ardından bir iddia da İrfan Can Kahveci için geldi.
Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın İrfan Can'ı çok istediği ve yaz transfer döneminde İrfan'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta forma giydi ve 4 gol, 5 asistlik performans gösterdi.
-
AYKUT KOCAMAN BU TAKIMIN BAŞINDA OLMADAN FENERBAHÇE NİN DÜZELECEĞİ YOK, TUNCAY, SEMİH GİBİ ESKİ FUTBOLCULARINDA TEKNİK HEYETTE OLUP ESKİ FB RUHUNU GENÇLERE YANSITMALARI GEREKİYOR, ERSUN HOCA İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ SEZONU DA KAYBETMEMELİYİZCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Benimile de ilgileninCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
fenerbahçenin yeni selçuğu olur. beşiktaşın necipi gibiCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
BU OYUNCUYU ALIRSAN SANIZZ SIZIN GELMISINIZI GEÇMISINIZIII OYUNCU DEGIL BUUCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Aynen misafir orta saha oyuncuları da hepsi ayni özellikte bize cok iyi bir 10 numara lazm cok bir 8 numara lazmCevap Yaz 4 Yayından Kaldır