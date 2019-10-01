Fenerbahçe, Melih Bostan ile sözleşme imzaladı

01.10.2019 19:20

Fenerbahçe Futbol Takımı, altyapısında oynayan 15 yaşındaki Melih Bostan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

COMOLLİ DE İMZA TÖRENİNDE YER ALDI

Kulübümüz, futbol genç takımlarında 2016 tarihinden itibaren lisanslı olarak sarı-lacivert formasını başarıyla terleten futbolcumuz Melih Bostan (2004) ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli, Futbol Altyapı Genel Koordinatörümüz Serdar Dayat ile oyuncumuzun ailesi yer aldı.

Kaynak: AA