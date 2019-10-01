Fenerbahçe, Melih Bostan ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, 2004 doğumlu altyapı oyuncusu Melih Bostan ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de yer aldı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, altyapısında oynayan 15 yaşındaki Melih Bostan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
COMOLLİ DE İMZA TÖRENİNDE YER ALDI
Kulübümüz, futbol genç takımlarında 2016 tarihinden itibaren lisanslı olarak sarı-lacivert formasını başarıyla terleten futbolcumuz Melih Bostan (2004) ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli, Futbol Altyapı Genel Koordinatörümüz Serdar Dayat ile oyuncumuzun ailesi yer aldı.