Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu
Fenerbahçe Kulübü, Twitter'dan, eleştirilerin hedefindeki Teknik Direktör Ersun Yanal'ın fotoğrafını paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
Yeni Malatyaspor maçının ardından yapılan Ersun Yanal eleştirilerin ardından Fenerbahçe'den olay bir paylaşım geldi. Sarı lacivertli kulüp, Twitter hesabından Ersun Yanal paylaşımı yaptı. Paylaşımda büyük harflerle "E R S U N Y A N A L !" yazıldı ve tecrübeli teknik adamın fotoğrafına yer verildi. Ersun Yanal paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda etkileşim aldı.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
Haber Videosu: Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu
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Ersun Yanal demek Nisanda şampıyonluk demek. İnanın gelecektir güzel günler. Mesela bugün güzel günlerden biridir. Cimbom''un ruhuna faaaatiha :)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Karı yağdı?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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en kısa sürede gitmen dileğiyle ersuncular dolmadanCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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AYKUTTAN DAHA KÖTÜ ÇIKTI NERDE O ESKİ OYNATTIĞI FUTBOLCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır