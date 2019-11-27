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Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu

Fenerbahçe Kulübü, Twitter'dan, eleştirilerin hedefindeki Teknik Direktör Ersun Yanal'ın fotoğrafını paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

27.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:21
Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu

Yeni Malatyaspor maçının ardından yapılan eleştirilerin ardından 'den olay bir paylaşım geldi. Sarı lacivertli kulüp, hesabından Ersun Yanal paylaşımı yaptı. Paylaşımda büyük harflerle "E R S U N Y A N A L !" yazıldı ve tecrübeli teknik adamın fotoğrafına yer verildi. Ersun Yanal paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda etkileşim aldı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu: Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu
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