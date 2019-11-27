Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu

27.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:21

Yeni Malatyaspor maçının ardından yapılan Ersun Yanal eleştirilerin ardından Fenerbahçe'den olay bir paylaşım geldi. Sarı lacivertli kulüp, Twitter hesabından Ersun Yanal paylaşımı yaptı. Paylaşımda büyük harflerle "E R S U N Y A N A L !" yazıldı ve tecrübeli teknik adamın fotoğrafına yer verildi. Ersun Yanal paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda etkileşim aldı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı: