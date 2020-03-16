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Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Spor

Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan virüs salgını dolayısıyla insanların bu hastalıktan korunması için evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu. Beşiktaş Kulübü de müze ve stat turlarını, koronavirüs salgını nedeniyle iptal etti.

16.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:45

Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını sonrası bir çok ülkede sokağa çıkma yasağı ve organizasyonların iptal edilmesinin ardından Fenerbahçe cephesinden ilk kez bu konu hakkında açıklama geldi.

Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada salgından korunmak için insanların evde kalması gerektiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde kişisel temizliğimize özen gösterip sosyal mesafemizi lütfen koruyalım. Zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede birbirimize destek olalım"

BEŞİKTAŞ MÜZE VE STAT TURLARINI İPTAL ETTİ

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, koronavirüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi.

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Fenerbahçe'den koronavirüs için 'Evde kal' çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti

Kaynak: İHA

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Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti

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