: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a destek: VAR kayıtları açıklansın

24.12.2019 20:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:10

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurmuştu. Derbinin ardından Beşiktaş, penaltı beklediği 3 pozisyonla ilgili olarak sosyal medya hesabından tepki göstermiş ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan VAR kayıtlarının açıklanması üzerine talepte bulunmuştu.

FENERBAHÇE DE VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASINI İSTEDİ

Beşiktaş'ın bu girişiminin ardından Fenerbahçe konuyla ilgili olarak resmi sitesinden açıklamada bulundu ve siyah beyazlı kulübe destek verdi. Fenerbahçe sadece son hafta maçlarının değil, 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarından itibaren VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Ligin 16.haftasında, stadımızda Beşiktaş ile oynadığımız, takımımızın ortaya koyduğu hırs, istek ve performansla tam anlamıyla kazanmaya konsantre şekilde çıktığı ve 3-1 galip geldiğimiz maçın ardından oluşan gündeme dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün derbinin ardından gerek yöneticileri, gerek Saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz.

Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta "Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı" çağrısı yapmaktadır.

Bu noktada, değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının VAR kayıtlarının değil, 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 1. haftasından itibaren geride kalan tüm haftalardaki tüm maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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