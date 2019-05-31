Fenerbahçe'den Başakşehirli yıldızlar için çılgın transfer hamlesi!
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Visca ve İrfan Can için Başakşehir'e paket teklif sunacak.
Geride kalan kâbus sezonda yapılan yeni transferlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de gündem Başakşehir'in sezona damga vuran yıldızları...
Teknik direktör Ersun Yanal'ın uzun süredir gündeminde olan İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için daha önce nabız yoklayan Sarı- Lacivertliler, harekete geçiyor. Hem de reddedilemeyecek bir teklifle...
Başakşehir'e, para artı iki futbolcu önerilecek. Başakşehir'in de yeni yapılanma kapsamında bu öneriye sıcak bakma ihtimali yüksek. Yurt dışını istemediler İrfan Can'ın adı bir süredir Bundesliga ekipleriyle anılırken Visca için ise İspanya ve Güney ülkelerinden teklifler vardı.
Ancak her iki oyuncunun da Fenerbahçe'ye gitmek istemeleri Başakşehir'in bu anlaşmayı kabul etmesi adına önemli etkenler olarak öngörülüyor.
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İrfan,mahmut,visca ve kaleci mert Bu dörtlüyü alalım Topal,Tolgay, kaleci harun,sadık dörtlüsünü verelim.Olmadı birde 4 milyon euro verelim.4×4×4 olsun bitsin bu takas..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İçine Comolli ve Ersunuda koysunlar , yuh ya koskoca FB ne hallerde. Para yok TV lerde program, oyuncu gönderecek hal yok alacakları oyuncuya paket program, yıldız dediler mum ışığını aynada yıldız diye sundular, genç dediler hiçbir iddiası kalmayan takımda bir tane oynayanı göremdik, her gün bir gün öncesinden daha kötüye gidiyor, bence top yekün bir paket yapın içinde yönetim, hatta FB genel kurul üyeleri ile beraber Aziz YILDIRIM ve Aykut KOCAMAN a gidin, onlar hem sizi hem takımı hem FB i kurtarırlarCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Bence hem başakşehiri hemde feneri trabzona satsınlar:)Cevap Yaz 5 5 Yayından KaldırFB: bence sen git kendini sat beyinsiz5 2 Yayından Kaldır
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Zaten iki takimda seneye Küme düsmemeye oynayacaklar fark eden bir sey yok..Cevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır