Fenerbahçe'den ayrılan Miha Zajc koronavirüse yakalandı
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Fenerbahçe'den ayrılan Miha Zajc koronavirüse yakalandı

02.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:53

Fenerbahçe'den İtalya Seri A ekibi Genoa'ya transfer olan Sloven oyuncu Miha Zajc'ın koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktığı ve evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Fenerbahçe'den kiralık olarak İtalya'nın Genoa takımına transfer olan Miha Zajc, aldığı haberle sarsıldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu koronavirüse yakalandı.

VAKA SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Genoa'dan yapılan açıklamada, "1 Ekim'de tüm futbolcular ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin ardından Miha Zajc, Petar Brlek ve teknik ekipten Walter Bressan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Acilen protokoller uygulanarak yerel otoritelere haber verildi ve tedavi süreçleri başladı. Oyuncular, pazartesi gününe dek evlerinde izolasyonda olacak ve yeniden teste gireceklerdir" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme sonrası İtalyan ekibindeki pozitif vaka sayısı 19'a yükseldi.

Fenerbahçe'den ayrılan Miha Zajc koronavirüse yakalandı
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