Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım Sosyal medyada Stuttgart'ın tesislerinde görülen ve bu yüzden Alman ekibine transfer olacağı konuşulan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, paylaşımıyla Instagram üzerinden şaka yaptığını dile getirdi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesh eden ve gelecek sezon için hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olan Max Kruse'den flaş bir paylaşım gelmişti.

Kruse, geçtiğimiz günlerde Stuttgart'ın tesislerinde yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Alman futbolcunun bu paylaşımından sonra "Stuttgart'a transfer oluyor" yorumları yapılmıştı.

"BU BİR ŞAKAYDI"

Max Kruse konuyla ilgili olarak, "Lütfen bana kızmayın, bu sosyal medya üzerinden bir şakaydı" dedi. Alman oyuncunun, bir yardım organizasyonuna dikkat çekmek istediği ifade edildi.