Fenerbahçe'den 2 Bomba Birden! Transfer Görüşmesinden İlk Kare
Yeni sezon öncesi transfer için düğmeye basan Fenerbahçe'de transfer görüşmesinin fotoğrafı ortaya çıktı. Sarı lacivertli ekibin Sportif Direktörü Comolli, Brahimi ve Niasse için düğmeye bastı.
Özellikle hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli iki transfer için İstanbul'da futbolcuların menajerleri ile görüşme yaptı.
Sarı lacivertlilerde ilk isim Porto'da top koşturan Yacine Brahimi. Sol kanatta ve orta sahanın solunda oynayabilen başarılı oyuncu istikrarıyla da dikkat çekiyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli futbolcunun bonservisinin olmaması nedeniyle bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu sezon toplam 43 maça çıkan Brahimi takımına 12 gol 8 asistle katkı yaptı.
OUMAR NİASSE İÇİN KİRALIK GİRİŞİMİ
Diğer isim ise İngiltere'den. Sarı lacivertliler Premier Lig takımı Everton'ın devre arasında Cardiff'e kiraladığı Oumar Niasse için de girişimde bulunuyor.
İlk aşamada kiralama seçeneğini öne çıkaran Fenerbahçe bonservis opsiyonunu da gözden geçiriyor. Niasse Türkiye'de Akhisarspor'daki başarılı performansı sonrası 5.5 milyon euroya Lokomotiv Moskova'ya transfer olmuştu.
29 yaşındaki santrfor 42 maçta gösterdiği 19 gol 14 asistlik performansla Rusya'da 2015'te "Yılın futbolcusu" seçilmesinin ardından 18 milyon euroya Ada'nın yolunu tutmuştu.
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Flaş flaş flaş. Şikebahçe ptt ligine dev yatırımla merhana diyor, niğdeli tahsin fb de.Cevap Yaz 2 3 Yayından KaldırCAFER: Lan dodoo doldururum seni5 Yayından Kaldır
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Ne olursa olsun, diagne kazığı gibi olmaz. Conconlar atlarlar buraya şimdi. Ezikler...Cevap Yaz 7 6 Yayından KaldırCİM BOMLU: Diagnenin kazigini siz yiyordunuz pazar günü lakin en iyi yaptiginiz seyi yaptiniz SIKE yle hakem sati alma3 7 Yayından Kaldır
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YNALIŞTA ISRAR ISRAR DEVAM EDİYOR BU COMOLLİ NE İŞ TAKIMI YOK ETTİ NAMERDE MUHTAÇ ETTİ HALA GÖREVDE ...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır