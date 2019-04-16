Fenerbahçe'den 2 Bomba Birden! Transfer Görüşmesinden İlk Kare

Özellikle hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli iki transfer için İstanbul'da futbolcuların menajerleri ile görüşme yaptı.

Sarı lacivertlilerde ilk isim Porto'da top koşturan Yacine Brahimi. Sol kanatta ve orta sahanın solunda oynayabilen başarılı oyuncu istikrarıyla da dikkat çekiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli futbolcunun bonservisinin olmaması nedeniyle bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu sezon toplam 43 maça çıkan Brahimi takımına 12 gol 8 asistle katkı yaptı.

OUMAR NİASSE İÇİN KİRALIK GİRİŞİMİ

Diğer isim ise İngiltere'den. Sarı lacivertliler Premier Lig takımı Everton'ın devre arasında Cardiff'e kiraladığı Oumar Niasse için de girişimde bulunuyor.

İlk aşamada kiralama seçeneğini öne çıkaran Fenerbahçe bonservis opsiyonunu da gözden geçiriyor. Niasse Türkiye'de Akhisarspor'daki başarılı performansı sonrası 5.5 milyon euroya Lokomotiv Moskova'ya transfer olmuştu.

29 yaşındaki santrfor 42 maçta gösterdiği 19 gol 14 asistlik performansla Rusya'da 2015'te "Yılın futbolcusu" seçilmesinin ardından 18 milyon euroya Ada'nın yolunu tutmuştu.