Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal, Takıma Yönetimden Habersiz Yemek Verdi
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile Mehmet Topal'ın, teknik direktör Ersun Yanal ve sarı-lacivertli yönetimden habersiz bir köftecide futbolculara yemek verip toplantı yaptığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de sezonun en kritik toplantısının Tuzla'da bir köftecide yapıldığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Süper Ligde ilk yarıyı 16 puanla tamamlamış ve tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergilemişti. Bu durum tüm Fenerbahçeliler'i bir hayli üzmüştü.
İki kaptan Volkan Demirel ile Mehmet Topal'ın tüm takımı ve Samandıra personelini 2. yarı öncesi bir köftecide topladığı ortaya çıktı. Toplantıdan yönetimin daha sonra haberi olduğu ifade edildi. Sıcak bir ortamda yenilen yemekte Volkan ve Mehmet'in etkili bir konuşma yaptığı belirlendi. Volkan'ın toplantıda, "Burası Fenerbahçe beyler. Asla böyle bir tablo yaşamadık. Hepimiz taşın altına elimizi koyalım kötü gidişe son verelim" dediği belirlendi.
"İLK YARIYI KAFAMIZDAN SİLELİM!"
Sonrasında ise Mehmet Topal'ın konuştuğu ve "Sezonun ilk yarısını kafamızdan silelim. İkinci yarıda oynayacağımız tüm maçlar final niteliğinde. Bu kadronun çok iyi sonuçlar alacağını biliyorum. Hep beraber hareket edersek bizi kimse yenemez" yorumunu yaptığı ortaya çıktı. Bu toplantıdan sonra Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 3 lig maçından 7 puan çıkardı. Taraftarını da mutlu etmeyi başardı.
O GÜNÜN ANISINA SAAT!
Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın Tuzla'daki kritik buluşmada tüm takım arkadaşlarına ve Samandıra personeline o günün anısına birer saat hediye ettikleri öğrenildi. Toplantının o günlerde basına sızdırılmadığı belirtildi.
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Kimi kebapçıdan dayak yer. Kimi köfteci de köfte...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gel Volkanım bi de sivas köftesi ye gardaşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ligimizin Gozbebegi Fenerbahce nin kaptanlarini tebrikler Bundan sonrasi Daha basarili olacaklardir...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bu düpedüz kazan kaldırmaktır etik değildir ve dikkat edilirse kendini kulübün üzerinde gören şahıslar tarafından yapılmaktadırbuna gruplaşma bölücülük ve kendini yönetimin üzerinde görmek demektirsonuçta bu şahıslar profesyonel oyunculardır kendilerine yapılan astronomik ödemeler olmasa antremanda bile kendilerini göremezsinizyönetimin hemen bu şahıslarda savunmalarını alması gerekirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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fb taraftarının gözü bu sene sonuna dek özellikle volkanın üzerinde olacak özellikle rakibin tehlikeli pozisyonlarında aklında sadece futbol mu var yada golü kurtarmakta tereddüt mü ediyor bunu fb taraftarı her zaman anlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır