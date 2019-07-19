Fenerbahçe'de Volkan Demirel çıkmazı!

2002 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Volkan'ın, fiziksel olarak kendisini iyi hissettiği ve en az 2 sene daha futbol oynamak istediği belirtildi. 38 yaşına gelen Volkan'ın, İtalyan efsanesi Gianluigi Buffon örneğinden yola çıkarak, 40 yaşına kadar sahada olmayı hedeflediği bildirildi. Kendisini formda ve güçlü hisseden tecrübeli eldiven, 16 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den de vazgeçmek istemiyor.

EMRE VE VOLKAN'A UNUTULMAZ JÜBİLE

Milliyet'te yer alan habere göre; Başkan Ali Koç ise kafasındaki 'jübile' projesini artık hayata geçirmeyi planlıyor. Kulübün simgelerinden Emre Belözoğlu'nun yeniden takıma katılmasını sağlayan Ali Koç, Volkan Demirel'le de bir yıl daha devam edip, sezon sonunda iki efsane isme unutulmaz bir jübile yapılmasını amaçlıyor.

4. YILDIZ BEKLENTİSİ

Bir de üstüne şampiyon olunup, 4. yıldızın takılması durumunda Emre ile Volkan'ın vedasının daha da unutulmaz olacağı düşünülüyor. 2 yıllık sözleşme üzerinde duran Volkan Demirel'in de her türlü fedakarlığa hazır olduğu, bilhassa maaş konusunda hiçbir sıkıntı çıkarmadan sözleşme yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

EMRE BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ

Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel'in takıma yeniden dönmesi konusunda Emre Belözoğlu faktörü de dikkat çekiyor. Fenerbahçe'ye 5 yıl sonra geri dönen Emre, futboldaki son senesinde Volkan'la yan yana oynamayı hedefliyor. Saha dışında da çok iyi arkadaş olan ikili, yeniden Fenerbahçe'de buluşmayı çok istiyor. Şampiyonluk yarışında Volkan'ın önemli olacağını düşünen tecrübeli orta saha, görüşmeleri yakından takip ediyor.

ROLÜ FARKLI OLACAK

Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki rolü daha farklı olacak. Takımda Harun Tekin ve Altay Bayındır gibi isimler olması nedeniyle kaleci rotasyonu geniş olan sarı-lacivertlilerde Volkan'ın liderlik görevini devam ettirmesi isteniyor.