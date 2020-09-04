Fenerbahçe, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in takımdan ayrılmasının ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı lacivertliler, yaptığı resmi açıklamada deneyimli orta saha Tolgay Arslan'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini belirtti.

Mevlüt Erdinç ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir veda daha yaşandı. Sarı lacivertliler, Tolgay Arslan'a veda etti. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte, ayrılık resmiyete kavuştu ve oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklama şu şekilde:

"Futbol A takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

HANNOVER İLE ANILIYOR

Daha önce Almanya'da Hamburg ve Aachen'de oynayan 30 yaşındaki Tolgay için Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'nın devrede olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA