Fenerbahçe, Ukraynalı Shaparenko İçin Harekete Geçiyor
Fenerbahçe devre arası transferi için Dinamo Kiev'de forma giyen Mykola Shaparenko'yu gözüne kestirdi.
Sarı-Lacivertli yönetim listesine son olarak Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki futbolcusu Mykola Shaparenko'yu dahil etti. Ukrayna'nın Türkiye ile oynadığı maçta başarılı performansıyla dikkat çeken genç yıldız Fenerbahçe Yönetimi'nin radarına girdi.
HEDEF DEVRE ARASI
Takvim'in haberine göre; orta sahanın merkezinde oynayan Mykola Shaparenko'yu bir süre daha izleyecek olan Sarı-Lacivertli yöneticiler bu oyuncudan umduklarını bulurlarsa devre arası için harekete geçmeyi planlıyorlar. 5 sezondur Dinamo Kiev'de forma giyen Ukraynalı futbolcu bu sezon 12 resmi karşılaşmanın 5'inde ilk 11'de oynadı.
Genç futbolcunun Avrupa'da birçok kulüp tarafından izlendiği öğrenildi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (1)
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2 Yıldır özet yayınlardan ve özellikle bu yıl Avrupa Ligi maçlarında takip etmeye çalıştığım sempatik ve yetenekli bir futbolcu. Çok hızlı, dayanıklılığı iyi, ligimizde topa vuracak orta saha oyuncusunun kalmadığını da düşünürsek şutları gayet iyi, kilit pas becerisi zayıf futbolcu. Bir süper yıldız olamayacak ama Elif Elmas''la birlikte Fenerbahçe, istediği oyunu oynayabilecek bir orta saha ikilisine sahip olur. Bir Galatasaraylı olarak imreneceğim bir transfer olur.Cevap Yaz Yayından Kaldır