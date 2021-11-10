Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! Marcel Tisserand milli takım kadrosundan çıkarıldı
Süper Lig'de peş peşe kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de tüm gözler milli ara sonrası oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Vitor Pereira'nın takımdaki geleceği açısından son derece kritik bir öneme sahip maç öncesi Valencia, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır gibi yıldız futbolcuları sakat olan sarı-lacivertlilere bir kötü haber de Marcel Tisserand'dan geldi. Takımın deneyimli savunmacısı, sakatlığı sebebiyle Demokratik Kongo Milli Takımı'ndan çıkarıldı.
Valencia, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır gibi yıldız futbolcularını sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Marcel Tisserand'dan geldi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli savunmacısı sakatlığı sebebiyle Demokratik Kongo Milli Takımı'ndan çıkarıldı.
TANZANYA VE BENİN MAÇLARINDA YOK
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde yarın Tanzanya ve 14 Kasım Pazar günü Benin ile karşılaşacak milli takımın kafilesinde yer alan Tisserand'ın, kamp sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
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