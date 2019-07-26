Fenerbahçe'de kampın yıldızı Ozan Tufan!
Fenerbahçe, Avusturya kampıyla birlikte kadrosunu şekillendirmeyi sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal da, ligde daha fazla şans vereceği futbolcuları belirlemeye başladı. Geçen sezonu Alanyaspor'da tamamlayan Ozan Tufan, gösterdiği performansla kampın yıldızı oldu.
Fenerbahçe, Avusturya kampında tempo yükseltti. Bazı futbolcular performanslarıyla öne çıkarken, bazıları ise hayal kırıklığı yarattı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ancak bekleneni veremeyen Victor Moses; hızı, gücü ve hücumdaki isteğiyle dikkat çekti. Ozan Tufan da kampın en çalışkan oyuncularından biri olarak göze çarptı.
RODRİGUES VE MAX KRUSE'YE ZAMAN GEREK
Yeni transfer Vedat Muriç de attığı gol, girdiği pozisyonlar ve takımla uyumuyla beklentileri karşıladı. Max Kruse ve Rodrigues zaman zaman oyun içinde parlasalar da, henüz uyum sürecini tamamlayamadıklarının sinyalini verdi. Düşük beklentilerle takıma katılan Murat Sağlam ise özellikle sağ bekteki hücum performansıyla heyecan yarattı.
EMRE BİLDİĞİMİZ GİBİ
Çok fazla süre alamayan Allahyar, Hertha Berlin maçında klas bir gol vuruşu yaparak, özgüven kazandı. Emre Belözoğlu ise hem saha kenarında hem de oyun içinde takımın kaptanı olacağının sinyalini verdi. Başarılı futbolcu, arkadaşlarını saha içinde sürekli uyarıp yönlendirdi.
SADIK, ALPER, HASAN ALİ SINIFI GEÇEMEDİ
Stoper oynayan Jailson, bazı hatalarına rağmen kritik müdahaleleri ile Ersun Yanal'dan geçer not aldı. Serdar Aziz defanstaki duruşuyla güven verirken, Sadık Çiftpınar ise vasatı aşamadı. Alper Potuk ve Hasan Ali Kaldırım ise performanslarıyla bu süreçte bekleneni vermekten uzaktı. Frey ve Ferdi Kadıoğlu ise Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği isimler olarak görüldü.
(TRT Spor)
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Ya birakin ya bunada para kazandiriyonuzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Desenize kampın yıldızı Ozan ise bu senede gülmek yok bize. Her tarafı yıldız olsa ne olur olmasa ne olur, ne gece yanıyor nede gündüz parlıyor, neymiş yıldızmış mış, idmanda çok koşmak, iyi çalışmak ise doğrudur, yıldız olmak bir takımı sırtlamaktır, her ayağına aldığı topla geri dönen bir oyuncudan bahsediyoruz, ilerletirmi bence geldiğinden buyana üstüne koyamayan bu oyuncuya yer açmak adına hem medya hem yanal takımın kimyasını bozuyor, sebebi belli, menagerine bir bakın ne demek istediğmi anlarsınızCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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tolgay ı gönder , alper gönder , frey gönder . Ferdi Kadıoğlu musun nesin rest çek koçum seni oynatmayan takıma rest çek fesih et sözleşmeni git. Bu lanet takım senin geleceğini karartır. . . Ulan elimizdeki hazineleri değerlendiremiyoruz böyle bi aptal takım olur mu yaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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FENERİN BU SEZON Kİ FORMASI İĞRENÇÇÇCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fenev tam duzelmiş adnan oktar dışarda olsaydı bu güzel gunlerinize şahit olsaydı ne sevinirdi abinizCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Emre burak kaptansa şampiyon trabzonsporCevap Yaz Yayından Kaldır