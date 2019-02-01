Fenerbahçe'de Golle Tanışan Victor Moses, Batman Vurgulu Gol Sevincinin Anlamını Açıkladı

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ayew ve Moses kaydetti. Göztepe'de 50. dakikada Jerome kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşma sonunda konuşan Victor Moses şu ifadeleri kullandı:

"İlk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım çok daha fazla gol atarım. Çok iyi takım arkadaşlarım var. Herkes bana büyük bir destek gösteriyor. Gol sevincimde sanki yüzümde maske varmış gibi davrandım. Batman gibi bir hareket yaptım. Batman'de işini yaparken siz onu göremezsiniz."