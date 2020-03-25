Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de detaylı koronavirüs testi gerçekleştirilmeye başladı. Sarı-lacivertli takımın futbolcuları ve personeli koronavirüs testine girmek için Samandıra'ya gitti.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Süper Lig ekiplerinde de hareketli günler yaşanmaya başladı. Sarı-kırmızılı takımın ardından Beşiktaş da önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'nde takım halinde koronavirüs testine girerek olası bir hastalığı tespit etmek için harekete geçmişti.

CAN BARTU TESİSLERİ'NE GİTTİLER

Koronavirüse karşı hazır bulunmak ve önlem almak için Fenerbahçe'de tüm oyuncular, teknik ekip ve personel için test yaptırma kararı aldı. Bugün öğleden sonra Can Bartu Tesisleri'ne gelen sarı lacivertli futbolcular koronavirüs testinden geçecek.

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse koronavirüs testi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.