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Fenerbahçe'de Ersun Yanal giderse, gündem gelen ilk isim Alex de Souza olacak

20 yıl sonra Galatasaray'a Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gönderilmesi gündeme geldi. Tecrübeli teknik adamın gönderilmesi halinde Fenerbahçe'nin yöneleceği ilk isim, efsane futbolcu Alex de Souza oldu.

25.02.2020 07:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:44
Fenerbahçe'de Ersun Yanal giderse, gündem gelen ilk isim Alex de Souza olacak

Bu noktada gündeme gelen ilk isim Alex de Souza oldu. Ancak Alex'in, sezon ortası görev kabul etmeme ihtimalini dikkate alan yönetimde, Tuncay Şanlı-Emre Belözoğlu-Volkan Demirel üçlüsüyle sezonu tamamlama görüşü ortaya çıktı.

ALEX TAKİPTE

Brezilya'da yaşayan Alex de 'yi eski tercümanı Samet Güzel aracılığıyla takip ediyor. Güzel, takımının bütün maçlarını yerinde izleyerek Alex'e bilgi veriyor. Diğer taraftan Alanyaspor'da çok başarılı olan Erol Bulut da gelecek sezonun teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Fenerbahçe'de Ersun Yanal giderse, gündem gelen ilk isim Alex de Souza olacak
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HABER YORUMLARI (1)

  • TURİST ÖMER:
    Gelecek teknik direktörün gözü kara olmalı. . . Futbol oynayan ile oynar gibi yapan oyuncuları iyi ayırt etmeli. Yeteneksiz çapsız futbolcuları kazanmaya felan gerek yok. Derhal göndermeli. . . Alex iyi bir oyuncu idi ancak bu kadar gözü kara olabilir mi ilk acemi yıllarında pek sanmıyorum.
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