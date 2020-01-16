Ersun Yanal, Adil Rami'ye sezon sonuna kadar forma vermeyi düşünmüyor
Sezon başında Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olan ancak bekleneni veremeyen Adil Rami, Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başaramadı. Ersun Yanal, Adil Rami'ye sezon sonuna kadar şans vermeyi düşünmüyor.
Fenerbahçe'de bu sezonun sürpriz transferlerinden biri olan Adil Rami, tüm çabasına rağmen teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne giremedi.
Yanal, 4 maçta toplam 286 dakika şans tanıdığı Fransız stoper, önceki gün HES Kablo Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında hiç oynatmadı. Kayseri'de forma giyenlerin çoğunluğu yedeklerden oluşmasına rağmen 90 dakika boyunca kulübede oturmak zorunda kalan Rami'nin suratı ilk kez asık ve moralsizdi. Ersun Yanal'ın Adil Rami'yi kenarda oturtup, savunmanın göbeğini Zanka-Jailson ikilisine teslim etmesi 'Seni kadromda düşünmüyorum, kendine kulüp bul' mesajı olarak algılandı.
Eintracht Frankfurt'tan yeni kiralanan Simon Falette de lisansı çıkarılıp oynama hakkını kazanırsa, Rami'nin forma giyme şansı neredeyse hiç kalmayacak. Fenerbahçe'de oynama şans bulamadığı için mutsuz olan 34 yaşındaki Rami'nin, Fransa'nın Nantes ve Metz kulüpleriyle transfer görüşmeleri yaptığı ileri sürülürken, oyuncunun menajeri, bu iddianın doğru olmadığını söyledi.
Haber Videosu: Ersun Yanal, Adil Rami'ye sezon sonuna kadar forma vermeyi düşünmüyor
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Kafes kuşları Arda Turan''a laf ediyorsunuz. Bu ne şimdi yahu . Rami iyi oyuncudur. Bozuk para gibi harcadınız adamı.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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maçlar lig ve kupa zorlu da karar verilmiş. akşam rize de bunu gördük. verilmeyen penaltı ve nizami gölün var ile iptali. zorlu da zorluCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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Comolli efendi sırf Fransız diye aldı getirdi boşu boşuna para veriliyor yazık sonrada vay efendim borç var bu Comolli yüzünden ne paralar harcandı yazık Ali Koç şirket yönetirken zarar ettiren müdürü bu kadar bekletir mi hemen işine son verirsin hala bu adamları neden tutuyorsun anlamış değilimCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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getirirken yere göge sıgdıramadılar daha sezon bitmeden ipini çektiler. sadık efendi de yaranmak içiçn kendini yırttı ama aynı sona yaklasıyor :)Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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her kulübün basına geliyor dogru. . . ama genelde fenerliler çöp transferin peşine düşüyor kendi basına gelince de ne olmuski olabilir edebiyatı :)2 1 Yayından Kaldır
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Bütün kulüplerimiz aynı şeyleri yaşamıyor mu?1 Yayından Kaldır
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Bu adam niye alındı en ufak bir fikrim yokCevap Yaz 3 Yayından Kaldır