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Fenerbahçe'de Ersun Yanal basın açıklamasından vazgeçti

Beşiktaş derbisi sonrası yayıncı kuruluşa, "Birçok mevkide oyuncusu olmayan, teknik direktörü olmayan Fenerbahçe kazandı" açıklamasını yapan ve "Hafta içinde basın açıklaması yapacağım" diyerek soru almayan Ersun Yanal, fikir değiştirdi.

25.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:21
Fenerbahçe'de Ersun Yanal basın açıklamasından vazgeçti

derbisi sonrası yayıncı kuruluşa, "Birçok mevkide oyuncusu olmayan, teknik direktörü olmayan kazandı" açıklamasını yapan ve "Hafta içinde basın açıklaması yapacağım" diyerek soru almayan , fikir değiştirdi.


Karşılaşmanın ardından 'ye giderek ailesiyle bir araya gelerek hasret gideren ve moral bulan tecrübeli teknik adamın, basın açıklaması yapmaktan vazgeçtiği belirtildi.


Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Fenerbahçe'de Ersun Yanal basın açıklamasından vazgeçti
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