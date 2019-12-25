: Fenerbahçe'de Ersun Yanal basın açıklamasından vazgeçti

25.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:21

Beşiktaş derbisi sonrası yayıncı kuruluşa, "Birçok mevkide oyuncusu olmayan, teknik direktörü olmayan Fenerbahçe kazandı" açıklamasını yapan ve "Hafta içinde basın açıklaması yapacağım" diyerek soru almayan Ersun Yanal, fikir değiştirdi.



Karşılaşmanın ardından Denizli'ye giderek ailesiyle bir araya gelerek hasret gideren ve moral bulan tecrübeli teknik adamın, basın açıklaması yapmaktan vazgeçtiği belirtildi.





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