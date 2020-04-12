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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emre, transferlerde ve hoca seçiminde sarı-lacivertli takımın yol haritasını belirleyecek

12.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:55
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'deki yeni dönem Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile başlamıştı. Altay'ın hocası ile yapılan görüşmede ana etken Emre'ydi. Tecrübeli ismin tavsiyesi üzerine Başkan Ali Koç, Koşukavak ile temasa geçmişti.

BAŞKANDAN SONRAKİ EN ÖNEMLİ İSİM OLACAK

Yeni dönemde artık Emre'nin sportif direktör olması kesin gibi. Düşük bir ihtimalle kariyerine devam etmeye karar verse de Başkandan sonraki en önemli isim olacak. Son sözü Ali Koç söyleyecek olsa da Emre artık futbol takımıyla ilgili karar verici noktada başkandan sonra gelecek. Dolayısıyla tecrübeli ismin yönlendirmeleri, transferlerde ve hoca seçimlerinde sarı lacivertli takımın yol haritasını belirleyecek. Yeni sezonla birlikte Başkan Koç ve Emre Belözoğlu'nun merkezde olacağı bir futbol yapılanması hayata geçirilecek.

SORUMLULUĞU ÜZERİNE ALACAK

Henüz daha futbolu bırakmadan bu kadar etkili olan Emre tam anlamıyla sportif direktörlük koltuğuna oturduğunda daha da etkili olacak. Orta ve uzun vadede ise Başkan görevine devam ederse daha çok ekonomik ve mali işlerle ilgilenip futbol takımının sorumluluğunu kademe kademe tamamen Emre'ye vermeyi planlıyor.

(Milliyet)

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
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Haber Yorumları (1)
EFE CAN: onursal baskani yapaydiniz, adam fenerin tarihini almadigi kupalarla doldurdu,
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