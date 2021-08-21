Fenerbahçe'de Diego Perotti, İtalyan ekibi Genoa'yla 2 yıllık sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'de geçen sezon yalnızca 4 maçta forma giyen ve sakatlığı nedeniyle bir daha sarı-lacivertli takımla maça çıkamayan Diego Perotti'nin Genoa'ya imza atması bekleniyor. Fenerbahçe'den bedelsiz olarak ayrılacak futbolcu, İtalyan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın.