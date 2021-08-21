Fenerbahçe'de Diego Perotti, İtalyan ekibi Genoa'yla 2 yıllık sözleşme imzalayacak
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Fenerbahçe'de Diego Perotti, İtalyan ekibi Genoa'yla 2 yıllık sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'de Diego Perotti, İtalyan ekibi Genoa'yla 2 yıllık sözleşme imzalayacak
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de geçen sezon yalnızca 4 maçta forma giyen ve sakatlığı nedeniyle bir daha sarı-lacivertli takımla maça çıkamayan Diego Perotti'nin Genoa'ya imza atması bekleniyor. Fenerbahçe'den bedelsiz olarak ayrılacak futbolcu, İtalyan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın.

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı ve kısa sürede etkili oyunuyla taraftarın sevgilisi olan Diego Perotti yaşadığı ağır sakatlığın ardından bir daha sarı-lacivertli formayı giyememişti. Fenerbahçe, sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladığı Arjantinli yıldızın yeni durağı Genoa olacak.

RESMİ AÇIKLAMANIN GELMESİ AN MESELESİ

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Diego Perotti ile kontratının feshi konusunda anlaşma sağladı. Arjantinli yıldız eski takımı Genoa'nın 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Diego Perotti, İtalyan ekibi Genoa'yla 2 yıllık sözleşme imzalayacak - Haberler Spor
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