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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

21.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:38
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor

, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında 'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman öncesi sarı-lacivertli futbolcuların, derbinin analiz toplantısını yaptığı belirtildi.

Daha sonra futbolcuların bir kısmının sahada, bir kısmının ise salonda yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Kaynak: AA
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