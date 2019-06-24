Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlayacak! Tam 5 transfer

Başkan Ali Koç'un "On-on iki gün içinde üç-dört önemli transfer açıklayacağız. Şimdi isimleri söyleyip Ersun Hoca'ya kalp krizi geçirtmeyelim" sözleri camiadaki heyecanı körükledi. Koç'un bu iddialı açıklamalarından sonra yeni transferlerin kim olacağı merak konusu oldu. Ancak, isimler aslında çok da gizli değil.

KOLAROV BİTTİ GİBİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Sırp savunmacı Aleksandar Kolarov'a imza attırmasına kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul'a getirilip prensip anlasmasına varılan Alexander Kolarov konusunda İtalya'dan Napoli'nin devreye girdiği yolunda haberler gelse de Sırp yıldızın transferinde sorun olmadığı belirtildi.

FEJSA PAZARLIKLARINDA SONA GELİNDİ

Ön libero Ljubomir Fejsa'yla da anlaşma tamam. 31 yaşındaki yıldız için Benfica ile detaylar konuşuluyor. Benfica'dan ayrılmasının an meselesi odluğu belirtilen oyuncuya 2,2 milyon euroluk bir yıllık teklif yaptığı kaydedilen Fenerbahçe, Benfica ile yaptığı pazarlıklarda da sona yaklaştı!

MAX KRUSE YAPILAN TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertlilerin Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Max Kruse ve Konoplyanka'yı da aynı anda açıklaması bekleniyor. Werder Bremen'le olan sözleşmesi sona eren ve bir süredir sarı-lacivertlilerle görüşen Max Kruse'nin Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

Kulislerdeki son haberlere göre; 31 yaşındaki Alman golcü, sarı-lacivertliler'in 2+1 yıllık tekli?ni kabul etti. 3 milyon euro seviyelerinde konuşulan yıllık ücrette de bazı detayların görüşüldüğü kaydedildi.

KONOPLYANKA İÇİN SCHALKE İLE MASADALAR

Geçen sezon Schalke'de fazla forma şansı bulamayan ve kulübünden ayrılmak isteyen Konoplyanka transferinde de mesafe kat edildiği, Alman ekibiyle anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi.

EMRE İMZAYI ATTI

Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de. Dün sabah tatilden dönen tecrübeli futbolcu, Baskanı Ali Koç'la bir görüşme yaptı. 38 yaşındaki deneyimli oyuncu kendisini 4 sene sonra yeniden sarı-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

İNGİLTERE'DEN BOMBA İDDİA

Alman Max Kruse'yle anlaşan Fenerbahçe için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. Sportif direktör Damien Comolli'nin, Liverpool'la yollarını ayıran forvet Daniel Sturridge için girişimde bulunduğu belirtildi.

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 27 maçta dört gol atıp iki asist yaptı.

SOLDADO, İSPANYA'DA PAYLAŞILAMIYOR

Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca performansı tartışma konusu olan ve sözleşmesi bu sezon sona erip takımdan ayrılan Roberto Soldado, ülkesi İspanya'da paylaşılamıyor. Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki golcü için İspanyol kulüpleri birbirine girdi.