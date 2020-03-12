Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacak. Altay Bayındır, sahalardan bir ay uzak kalacak.
12.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:39
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Almanya'da fıtık ameliyatı olacak. Bayındır'ın bu sebepten dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak.
ALMANYA'DA AMELİYAT OLACAK, 1 AY YOK
Süper Lig'de bu sezon forma giydi 25 maçta kalesinde 33 gol gören Altay Bayındır, yaşadığı fıtık sorunu sebebiyle Almanya'nın Münih şehrinde ameliyat olacak.
21 yaşındaki kaleci geçireceği bu operasyon sebebiyle bir ay sarı-lacivertli formadan uzak kalacak.
Kaynak: İHA
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