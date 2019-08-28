Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a Allahyar'ı önerdi
Çaykur Rizespor'dan sezon başında Vedat Muriqi'yi transfer eden Fenerbahçe, Karadeniz ekibine sürpriz bir teklif yaptı. Sarı lacviertli ekip sezon başında kadrosuna kattığı Allahyar'ı Çaykur Rizespor'a kiralık olarak teklif etti.
Rizespor yönetimi ile görüşen sarı lacivertliler oyuncuyu kiralık olarak verebileceklerini Karadeniz ekibine iletti.
Haber Global'in haberine göre; Çaykur Rizespor yönetimi Allahyar'a sıcak bakıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal eğer Allahyar transferine onay verirse resmi imzalar atılacak.
Fenerbahçe 18 yaşındaki İranlı forvet Allahyar Sayadmanesh'i bu yıl 753 bin euro bonservis bedeli karşılığında Esteghlal FC takımından transfer etmişti.