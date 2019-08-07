Fenerbahçe, Cagliari ile 2-2 berabere kaldı!

Ülker Stadında Cagliari'yi konuk eden Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertli takımın gollerini Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan kaydetti.

07.08.2019 22:33
Fenerbahçe, Cagliari ile 2-2 berabere kaldı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Ülker Stadında İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı lacivertli takımın gollerini Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan kaydetti. İtalyan ekibinin golleri Han ve Pedro'dan geldi.

EMRE BELÖZOĞLU 1530 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'de takıma 4 yıl sonra yeniden katılan Emre Belözoğlu, Kadıköy'de taraftarın önüne çıktı. Sakatlığı sebebiyle Audi Cup'ta forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, Cagliari ile oynanan maça 11'de başladı. En son 30 mayıs 2015'te sarı-lacivertli formayı giyen Emre Belözoğlu, 1530 gün sonra Kadıköy'de hasret giderdi. Emre Belözoğlu mücadele öncesinde ise sarı-lacivertli taraftarlarca yoğun ilgi gördü.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ

Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Vedat Muriç, Max Kruse, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Allahyar, Garry Rodrigues, ve Murat Sağlam ilk kez Şükrü Saracoğlu Stadı'nda forma giydi.

5 FUTBOLCU EKSİK

Fenerbahçe, Cagliari maçına 5 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım'ın haricinde belinde ağrıları bulunan Zajc forma giyemedi.

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YORUMLAR (2)

  • BU SENE DE KANSERİZ:
    Ozan Tufan''a çamur atan mal, günün en iyisi oydu. Gs li olduğun belli. Bu Reyes, Alper aşkı nedir asıl. Reyes girer girmez penaltı yaptırdı. Alper hayalet Casper gibi dolaşıyor. Cebrail de gayet iyiydi. Ne varsa gençlerde var. Harun kaleye geçti yine 2 gol yedi. Kaleye gelen her şut gol oluyor bu beceriksiz kaledeyken. Murat, Ferdi, Altay, Cebrail gibi gençlere daha fazla fırsat verilmeli. Bu takım zaten şampiyon olamaz. Kimse hayal kurmasın. Her sene kanser olmaktan sıkıldık.
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  • SOKAKTAKİ FB Lİ:
    Arkadaş Ozan aşkı nedir bu Ersun da, Emre yi çıldırttı, her aldığı topu geri atan, ilk basacağı topları içeri kaçarak basan rakibi kanatlara yönlendiren, ön liberonun yapmaması gerekn bütün hamleleri yapan ve bu hatalarına rağmen olacak diye uğraşılan bu adamın oynayacağı en iyi mevkii kale arkasıdır, elinde stoper yokmuş gibi Jailson la başlamak nedir, çık Serdar AZİZ le ondan olmazsa dene, şimdi Ozan gol attıya oo seyirci mest, bekleyin kaç maç kaybettirecek FB yede görün, orada Emre Jailson oynar
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