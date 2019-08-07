Fenerbahçe, Cagliari ile 2-2 berabere kaldı!

07.08.2019 22:33

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Ülker Stadında İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı lacivertli takımın gollerini Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan kaydetti. İtalyan ekibinin golleri Han ve Pedro'dan geldi.

EMRE BELÖZOĞLU 1530 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'de takıma 4 yıl sonra yeniden katılan Emre Belözoğlu, Kadıköy'de taraftarın önüne çıktı. Sakatlığı sebebiyle Audi Cup'ta forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, Cagliari ile oynanan maça 11'de başladı. En son 30 mayıs 2015'te sarı-lacivertli formayı giyen Emre Belözoğlu, 1530 gün sonra Kadıköy'de hasret giderdi. Emre Belözoğlu mücadele öncesinde ise sarı-lacivertli taraftarlarca yoğun ilgi gördü.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ

Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Vedat Muriç, Max Kruse, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Allahyar, Garry Rodrigues, ve Murat Sağlam ilk kez Şükrü Saracoğlu Stadı'nda forma giydi.

5 FUTBOLCU EKSİK

Fenerbahçe, Cagliari maçına 5 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım'ın haricinde belinde ağrıları bulunan Zajc forma giyemedi.