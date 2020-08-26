Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor Vedat Muric'i Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Hırvat golcü Nikola Kalinic'i gündemine aldığı öğrenildi.

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve bu doğrultuda kadrosunu şekillendiren Fenerbahçe, bir futbolcuya daha imza attırmak için harekete geçtiği belirtildi.

Vedat Muric için Lazio ile anlaşmak üzere olan Fenerbahçe, yıldız futbolcunun boşluğunu doldurmak için arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde gündeme gelen son isim Hırvat golcü Nikola Kalinic oldu. İtalyan basını Atletico Madrid forması giyen 32 yaşındaki futbolcuya teklifte bulunduğunu yazdı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Kalinic'in ismi, son günlerde Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş ile de anılıyordu.

15 MAÇTA 5 GOL ATTI

Bonservisi Atletico Madrid'de bulunan ancak geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Nikola Kalinic, İtalya Serie A'da çıktığı 15 maçta 5 kez rakip ağları sarsmayı başardı.