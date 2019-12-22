Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

22.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:42

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Deniz, Kruse, Vedat

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Lens, Caner Erkin, Burak