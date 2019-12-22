Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 16. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i de belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i de belli oldu.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Deniz, Kruse, Vedat
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Lens, Caner Erkin, Burak
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VEDAT MURİÇ. . varsa. . . . . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Emreyi nasıl ikna ettin ersuncum normalde onsuz yapamazsın sen!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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emre belözoglu nerde laaaaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır