Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu!
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 16. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i de belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

22.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:42
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Deniz, Kruse, Vedat

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Lens, Caner Erkin, Burak

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