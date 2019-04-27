Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadının İsminin Atatürk Olması İçin Çalışmalara Başlıyor!

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısında Ülker Stadının isminin değiştirilmesi gündeme geldi. Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Atilla Öztürk, "Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini sonuna kadar savunan Fenerbahçe, ülkemizde yaşananları da bilmektedir. Biz Fenerbahçeliler, Ülker Stadı'nın isminin Atatürk Stadı olmasını talep ediyoruz." dedi.

"ÜLKER GRUBU İLE KONUŞURUZ"

Öztürk'ten sonra söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Beni bilirsiniz. Stadımızın isminin Atatürk olması beni çok mutlu eder. Ülker Grubu ile konuşuruz. Orta yol bulunursa seve seve yapabiliriz." diyerek Öztürk'ün bu talebine olumlu yaklaştığını açıkladı.