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Mircea Lucescu, Şenol Güneş, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti

Fenerbahçe yönetiminin dün 9 saat süren toplantısında Başkan Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti. Sarı-lacivertli takımda Lucescu, Abdullah Avcı ve Okan Buruk ismi öne çıkıyor.

11.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:22
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti

Ersun Yanal'ın yerine teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'de, dün 9 saat süren uzun bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda teknik direktör meselesinden, mali konulara kadar kulübün tüm sorunları masaya yatırıldı ve uzun uzun müzakere edildi. Toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ismi de ön plana çıktı. Ancak konu tartışılsa da başkan Ali Koç, Güneş'i veto etti.

B PLANI EROL BULUT

Ajansspor'un haberine göre Medipol Başakşehir'de şampiyonluğa oynayan Okan Buruk, daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu, devre arası Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. Bu isimlerden biriyle anlaşılamazsa 'B planı' olarak camianın eski oyuncularından ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile halihazırda boşta olan Tayfun Korkut opsiyonlarına geçilecek.

AYKUT KOCAMAN GÜNDEMDE YOK

Diğer taraftan eski teknik direktör Aykut Kocaman, bugün itibariyle Koç yönetiminin seçenekleri arasında yer almıyor.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti

Haberin Videosu:

Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti

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Haber Yorumları (8)
500
RAMBO: Christopf Daumu getirin, puahahauaha
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TRABZON SPOR: şenol güneş işi şaka heralde
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YAZIK: şenol hoca milli takımı bırakıp geliyomu ki veto ediyo komedi gibi bunlar yazık fener kimlere kalmış
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MAHMUT: ali koç kim ki şenol hocayı veto etsin ya :D
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VATANDAŞ: yılmaz vural
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SPOR MERAKLISI: Ne diye bu kadar çok uğraşıyorsunuzki takımın başına teknik direktör olarak abdülkerim durmazı yardımcılığınada kerimcon durmazı getirin.
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NKK: ikiside feneri satar hele okan .
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YUH: bunlar birini getireneeeeee kadaaaaaaaaaaaaaar ooooooooooooo atı alan bırak üsküdarı dünyayı geçer turlar
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500
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