: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin istifası sonrası özeleştiri yaptı: Hata yaptık

18.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:02

Fenerbahçe yönetiminin geçen sezonun başıyla birlikte futbolu yeniden yapılandırma projesi kapsamında göreve getirdiği üç yabancı ile yollar ayrıldı. Geleceğin Fenerbahçe'sini yaratmak ve yeni bir futbol kültürü oluşturmak amacıyla A Takım'ın başına getirilen Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu, alt yapı sorumlusu David Badia ve Fransız Sportif Direktör Damien Comolli beklentileri karşılayamadılar ve büyük bir hayal kırıklığı yaratarak görevlerini bıraktılar.

"COMOLLİ-COCU YANLIŞTI"

Yönetici arkadaşları ile geride kalan 1.5 sezonun muhasebesini yapan Başkan Ali Koç'un bu üç hoca konusunda özeleştiride bulunduğu ve "Türkiye ve Süper Ligi tanımayan Comolli ve Cocu ikilisinin aynı anda takımın başına gelmesi yanlıştı. Yaşanan kötü tabloda ana etken böyle bir adım atmamız oldu. Kısacası hata yaptık" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Comolli'nin transfer seçimlerindeki yetersizliği, Cocu'nun takımın kimyasını bozan çalışma ve sistem stili büyük hedefler koyan Fenerbahçe yönetimini başarısızlığa itti. Gelinen noktada hem üst hem de altyapıdaki tüm yabancılar gönderildi.

YENİ SPORTİF DİREKTÖR YERLİ OLACAK

Ve bir anlamda öze dönüş projesi hayata geçti. Önce teknik direktörlük görevine camiayı ve ligi çok iyi tanıyan Ersun Yanal getirildi. Ardından altyapının başına Badia'nın yerine en az Türkiye kadar yurtdışı ve Alman sistemini de bilen Serdar Dayat geldi. Şimdi ise yeni sportif direktörün seçilmesi söz konusu. Yeni sezona bu pozisyon için bir isim düşünülüyor. Bu ismin Türkiye'yi, dünyayı tanıyan yerli biri olacağı ifade ediliyor.

(Skorer)

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