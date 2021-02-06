Fenerbahçe antrenmanından gelen son görüntü taraftarları heyecanlandırdı

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Bu akşam Galatasaray ile oynanacak derbi maçta Luiz Gustavo'nun forma giyip giymeyeceği belirsizliğini korurken sosyal medyada yayınlanan antrenman görüntüsü sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Haftalardır sonucu merak edilen dev derbi geldi çattı. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği kritik karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

GUSTAVO OYNAYACAK MI?

Maça saatler kala Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği konu hiç kuşkusuz ki Luiz Gustavo'nun forma giyip giymeyeceği... Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan antrenman görüntüsünde yıldız futbolcunun takımla birlikte çalıştığı görüldü.

FENERBAHÇE EN SON 2016 YILINDA KAZANDI

Ezeli rakibini 20 yıl sonra deplasmanda mağlup eden Galatasaray, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye son 5 yıldır hiç yenilmedi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 0-0 berabere bitmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam.

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Feghouli (Emre Kılınç), Arda Turan, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed.