Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'a "Güveniyoruz sana" diyerek destek verdi

28.02.2020 18:23 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:05

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi. Sarı lacivertli kafilenin havalimanından çıkışı sırasında polis yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Sarı lacivertli takımı karşılamaya gelen az sayıda taraftar, futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

FUTBOLCULAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Futbolcular takım otobüsüne binerken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarla fotoğraf çektirip, forma imzaladı. Teknik direktör Ersun Yanal takım otobüsüne ilerlerken taraftarlar, "Ersun hoca güveniyoruz sana" diye seslendi. Fenerbahçe takımını karşılayan otobüs daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti.

Kaynak: DHA