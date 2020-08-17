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Fenerbahçe, altyapı antrenörlüğüne Ekrem Ekşioğlu'nu getirdi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik heyete de takviye yapmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak beIN Sports'ta yorumculuk yapan eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu'nu altyapı antrenörlüğüne getirdi.

Fenerbahçe, altyapı antrenörlüğüne Ekrem Ekşioğlu'nu getirdi
17.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:02

Fenerbahçe yeni sezon öncesi altyapısına sürpriz bir ismi kattı. Futbolculuk kariyerinde Başakşehir, Kayseri Erciyesspor gibi takımların formasını giyen, son olarak beIN Sports'ta yorumculuk yapan Ekrem Ekşioğlu, sarı-lacivertli kulüpte altyapı antrenörü olarak göreve başladı.

Sarı-lacivertli kulüpte göreve başladıktan sonra açıklama yapan Ekrem Ekşioğlu "Benim için bir milad. İçinden geldiğim çok sevdiğim yeşil sahalara Türkiye'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe Çatısı altında yeni nesilleri, geleceğin karakterli ve donanımlı futbolcularını yetiştirmek üzere geri dönüyorum." dedi.

"KALPLER BERABER"

42 yaşındaki Ekrem Ekşioğlu ayrıca "Başkanımız Ali Koç ve Yöneticilerimiz başta olmak üzere bana güvenen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Kalpler Beraber" ifadelerini kullandı.

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