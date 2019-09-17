Fenerbahçe - Alanyaspor maçında kural hatası olduğu iddiası tartışma yarattı

Fenerbahçe'nin 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada Alanyaspor'un gollerinde kural hatası olduğu iddiası spor gündemine bomba gibi düştü.

17.09.2019 08:56
Fenerbahçe - Alanyaspor maçında kural hatası olduğu iddiası tartışma yarattı

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede ev sahibi ekibin attığı birinci ve ikinci gol tartışmalara neden oldu. Bunun sebebi ise Akdeniz ekibinin gollerinde kurala aykırı durum olduğu iddiası.

Alanyaspor'un Papiss Cisse ile bulduğu ikinci gol, kural hatası iddialarını gündeme getirdi. Kaleci Altay'ın topu oyuna soktuğu anda Cisse'nin rakip ceza sahası içerisinde olduğu kamera görüntülerinde ekrana yansıdı.

PEKİ KURALA GÖRE NE OLMASI GEREKİYOR?

Kale vuruşlarında artık oyuncular topun oyuna girmesi için ceza sahası dışına çıkması gerekmiyor. Ancak hücum oyuncularının top oyuna girene kadar ceza sahası dışında olması gerekiyor.

İşte konuyla ilgili yapılan yorumlar;

BeinSports Spikeri Güntekin Onay: "Kuralda 'Kaleci çabuk kullanırsa forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir' diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor"

TRT Spor Spikeri Ersin Düzen: "Kurallara göre aut atışında eğer rakip oyuncu (Cisse) ceza alanını terk edecek zamanı bulamazsa ve burada kale vuruşuna müdahale etmezse kural hatasına girmiyor."

Eski Hakem Deniz Çoban: "Alanyaspor'un ikinci golünde 'kural hatası var' diyenlere katılamam."

İLK GOLDE DE Mİ KURAL HATASI VAR

Alanyaspor'un ilk golünde de kural hatası iddiası bulunuyor. Akdeniz ekibinin taç atışını yanlış yerden kullanmasına rağmen hakem Halis Özkahya'nın taçı yeniden Alanya lehine kullandırması futbol kurallarına uymuyor. Kurala göre taçın el değiştirmesi gerekiyor.

"BÜYÜK BİR HATA VAR"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan eski hakem Deniz Çoban, "Alanyaspor'un ilk golünden önce spiker 'Hakem yanlış yerden taç atan Alanyaspor oyuncusunu uyardı, yerinden atılmasını istiyor' diyor. Böyle bir durum gerçekleştiyse çok büyük bir hata var. 'Yanlış yerden kullanımdan dolayı taç tekrarlanırsa' aynı takım kullanamaz" dedi.

İşte kare kare o anlar;

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında kural hatası olduğu iddiası tartışma yarattı
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YORUMLAR (41)

  • MEVLAM KAYIRA:
    Bu Fenerbahçe''ye önce Cesur ve Gerçek bir Hoca Lazım. Bakınız örnek Erol Bulut hoca
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  • GERÇEKLER ........:
    Ulan Adamlar yeniliyor bunda bile hala birşeyler arıyorlarNe yapacak rakip sen topu çıkar diye depar mı atacak ceza sahasından çıkmak için Bırakın boş işleri Ersun yenal kaybetmiş galip gelmiş gibi konuşma yapıyor birde bunun şenol güneşin ve aykut kocaman ı ne dediğini kimse anlamıyor Adamların 2 penaltısı verilmedi . . . OPERASYONA DEVAMMM. . Ama ALLAH''IN ADALETİ ŞAŞMAZ
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  • MUZAFFER ALIN:
    HE CANIM HE HE YENİLGİYİ ALINCA HEMEN MAÇTA KURAL HATASI VAR YORUMLARI AYYUKA ÇIKIYOR. FENER AĞLAMAAAAA
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  • DURAN TEKERLEK:
    Kural hatası yok. Aut atışı esnasında rakip oyuncunun ceza sahası içerisinde bulunmaması gerekiyor fakat kaleci avantaj sağlamak amacıyla topu hızla oyuna sokarsa kural hatası olmaz.
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