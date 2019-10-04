Fenerbahçe, Akdeniz ekiplerine takıldı!

Süper Lig'de evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği Alanyaspor maçının ardından ikinci mağlubiyetini aldı.

04.10.2019 22:40
Fenerbahçe, Akdeniz ekiplerine takıldı!

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın 6. dakikasında Ufuk ile 1-0 öne geçen Akdeniz ekibine geri kalan dakikalarda sarı-lacivertliler karşılık veremedi. İlk olarak Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci mağlubiyetini de bir diğer Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'a karşı almış oldu.

YANAL'IN İLK YENİLGİSİ

Öte yandan Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe başında Kadıköy'deki ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde iç sahada 31 lig maçına çıkarken, bu maçlarda 22 galibiyet ve 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (4)

  • MUHTAR:
    Sırada Tarsus İdman Yurdu var. Sonra da 1. ligde Adanaspor, Adanademirspor ve Hatayspor var. Kucak açmış bekliyorlar feneri. . .
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  • BİN ALİ İN ALİ:
    arkadas yanarimda neye yanarim biliyormusunuz su fenercorakbahceyi her onune gelen yeniyor bir fatih terim yenemiyor
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  • FENERLİ:
    jalison varsa şampiyonluğu unutun. geçen seneyi ararız. aha da yazdım buraya. . . . ersun yanalın akrabası bu adam
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