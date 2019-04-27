Fenerbahçe, Abdullah Avcı İle Anlaştı İddiası

Deneyimli hoca ile yola devam edileceği açıklansa da sonuçların bir türlü beklenildiği gibi gelmemesi, Başkan Ali Koç'u rahatsız etti. Başkan ve yönetim, Yanal ile ilgili kararını oynanacak son beş lig maçının ardından verecek. Bu maçların en önemlisi bugünkü Trabzonspor karşılaşması olacak.

Yanal ile yolların ayrılması durumunda ise en güçlü aday Abdullah Avcı... Medipol Başakşehir ile şampiyonluk mücadelesi veren deneyimli teknik adam aldığı prensip kararı gereği hiçbir kulüple son dönemde transfer görüşmesi yapmıyor. Bu nedenle sarı-lacivertli kulüple yakın zamanda yüz yüze bir görüşmesi olmadı. Ancak Yanal'dan önce sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik adamla teması söz konusuydu. Bu çerçevede Erwin Koeman ile yola devam edip yeni sezona Abdullah Avcı ile başlama planı yapılmıştı. Hatta öncesinde Avcı ile bir dizi görüşme gerçekleşmiş, tecrübeli çalıştırıcı da buna sıcak bakmıştı.

AVCI İLE GÖRÜŞÜLÜRKEN TARAFTAR YÜZÜNDEN YANAL GETİRİLDİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe Yönetimi saha sonuçları kötü gidince, taraftarın da baskısıyla Ersun Yanal'ı getirmek zorunda kaldı. Eğer sonuçlar son beş maçta toparlanamazsa Yanal defteri kapanacak ve Koeman dönemindeki önceki planın hayata geçmesi için çalışılacak. Yanal giderse ilk hedef Avcı olacak.

ÖZEL MADDE YOK

Başakşehir ile sözleşmesinde özel bir çıkış maddesi olmayan Abdullah Avcı, sarı-lacivertli takımdan resmi teklif gelmesi durumunda bunu masaya yatıracak. Eğer kabul ederse Başakşehir kulübünün zorluk çıkarmayacağı öğrenildi. Tarafların uzun süredir birlikte çalışmasıyla arada oluşan güçlü bağ sayesinde Avcı'nın ayrılışında sorun yaşanmayacağı belirtildi.

Devre arasından önce yeni sezon için sarı-lacivertli takımın başına geçmeye sıcak bakan Avcı'nın yeni kararının nasıl olacağı ise merak konusu oldu. Beşiktaş'ın da radarında olan deneyimli teknik adamın sarı-lacivertli takımın içinde bulunduğu belirsiz durum nedeniyle de çekinceli davranma ihtimali olduğu vurgulanıyor.