Fenerbahçe, 4 Kez Daha Yenilirse Rekor Kıracak!

Alanya'da kaybeden Fenerbahçe bu sezon ligdeki 29. maçında 10. yenilgisini alarak son 28 sezonun en kötü performansına imza attı. Sarı-lacivertliler, kalan haftalarda toparlanmazsa 61 yıllık lig tarihinde en fazla mağlubiyet yaşadığı sezonu geçirebilir.

Şu an 10 yenilgisi bulunan Ersun Yanal'ın ekibi, kalan 5 haftada 4 yenilgi alırsa bu kötü rekorunu da kırmış olacak. Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde en fazla yenilgi yaşadığı sezonu 13 mağlubiyetle 1987-1988 sezonunda geçirdi.

(Akşam