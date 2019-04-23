Fenerbahçe, 4 Kez Daha Yenilirse Rekor Kıracak!
Fenerbahçe, son 5 haftada 4 mağlubiyet daha alırsa bu sezon en fazla mağlubiyet aldığı sezonu yaşayacak.
Alanya'da kaybeden Fenerbahçe bu sezon ligdeki 29. maçında 10. yenilgisini alarak son 28 sezonun en kötü performansına imza attı. Sarı-lacivertliler, kalan haftalarda toparlanmazsa 61 yıllık lig tarihinde en fazla mağlubiyet yaşadığı sezonu geçirebilir.
Şu an 10 yenilgisi bulunan Ersun Yanal'ın ekibi, kalan 5 haftada 4 yenilgi alırsa bu kötü rekorunu da kırmış olacak. Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde en fazla yenilgi yaşadığı sezonu 13 mağlubiyetle 1987-1988 sezonunda geçirdi.
(Akşam
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