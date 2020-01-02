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Felipe Melo, Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını yalanladı

Galatasaray'ın, Palmeiras'ta forma giyen eski oyuncusu Felipe Melo'yu takıma geri getirmek istediğine dair haberlere, Brezilyalı yıldızdan yanıt geldi ve transfer yalanlandı.

02.01.2020 08:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:44
Felipe Melo, Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını yalanladı

'nun 'a Ocak ayında döneceği iddiası kesin bir dille bir kez daha son buldu.

ESPN'in Brezilya muhabiri Jorge Nicola'nın verdiği bilgiye göre Felipe Melo'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyaretinin masum bir ziyaret değil, aynı zamanda Galatasaray ile transfer görüşmesi de olduğu öne sürüldü. Galatasaray'dan Mariano'yu isteyen 'ın Melo'yu 1 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen sarı kırmızılılarla takaslayacağı iddia edildi.

MELO'DAN CEVAP: YALAN HABER

Melo'nun Jorge Nicola'nun Youtube videosunu linklediği paylaşımın altına bir taraftarın kendisine "Bu doğru mu" şeklindeki sorusuna 15 dakika sonra "Fake News" (Yalan haber) yazması ile bu iddiayı birinci ağızdan çürütmüş oldu.

Melo İstanbul'a gelmeden önce de, son İstanbul ziyaretinde de Galatasaray'a transferinin planları arasında yer almadığını söylemişti.

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