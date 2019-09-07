Feghouli, maaşına zam istediği iddialarını yalanladı

07.09.2019 17:18

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, zam istediği iddialarını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.Cezayirli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Hakkımda çıkan, 'Maaşına 500 bin avro zam istedi' haberleri tamamen yalan olup, beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberlerdir. Ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor, daha da güçlendiriyorsunuz."

Kaynak: AA