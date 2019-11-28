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Federico Valverde'nin serbest kalma bedeli: 750 milyon euro

İspanyol devi Real Madrid, 21 yaşındaki Federico Valverde'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatırken, genç oyuncunun serbest kalma bedelini 750 milyon euro olarak belirledi.

28.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:46
Federico Valverde'nin serbest kalma bedeli: 750 milyon euro

'nın 'e yakınlığıyla bilinen gazetesinin haberine göre, ekiplerinden Real Madrid, 21 yaşındaki genç yıldızı Fede Valverde'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Gazete'nin haberine göre Fede Valverde'nin serbest kalma bedeli 750 milyon euro olarak belirlendi.

MESSİ'DEN DAHA PAHALI

Real Madrid'in genç oyuncusu için belirlediği serbest kalma bedeli, şu ana kadar bir oyuncu için belirlenmiş en yüksek fesih bedeli olarak göze çarpıyor. Bu rakamla, 640 milyon euroluk fesih bedeline sahip Messi'nin önüne geçen Valverde, dünyanın en pahalı oyuncusu konumuna yükseldi.

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