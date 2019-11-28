Federico Valverde'nin serbest kalma bedeli: 750 milyon euro

28.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:46

İspanya'nın Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin haberine göre, La Liga ekiplerinden Real Madrid, 21 yaşındaki genç yıldızı Fede Valverde'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Gazete'nin haberine göre Fede Valverde'nin serbest kalma bedeli 750 milyon euro olarak belirlendi.

MESSİ'DEN DAHA PAHALI

Real Madrid'in genç oyuncusu için belirlediği serbest kalma bedeli, şu ana kadar bir oyuncu için belirlenmiş en yüksek fesih bedeli olarak göze çarpıyor. Bu rakamla, 640 milyon euroluk fesih bedeline sahip Messi'nin önüne geçen Valverde, dünyanın en pahalı oyuncusu konumuna yükseldi.