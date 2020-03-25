Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Dünyaca ünlü tenisçi Roger Federer, koronavirüs nedeniyle zor durumda olan ailelere 1 milyon dolar bağış yaptı.

İsviçreli tenisçi Roger Federer, ülkede kovid 19 nedeniyle zor durumdaki ailelere 1 milyon İsviçre frangı (1 milyon dolar) bağış yapma kararı aldı. Instagram hesabından açıklama yapan Federer, "Bunlar zor zamanlar ve kimse unutulmamalı. Eşim Mirka ve ben İsviçre'de zor durumda olan aileler için 1 milyon İsviçre frangı bağış yapma kararı verdik." ifadelerini kullandı.

"UMARIM İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA DESTEK VERMEYE BAŞKALARI DA KATILIR"

Yardımlarının bir başlangıç olduğunu ifade eden Federer, "Umarım ihtiyaç sahibi insanlara destek vermeye başkaları da katılır. Bu krizin üstesinden beraber gelebiliriz. Sağlıkla kalın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA